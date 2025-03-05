5 марта 1901 года в «Церковных ведомостях» объявляется об отлучении Льва Толстого от РПЦ

"Мы так привыкли к этой религиозной лжи, которая окружает нас, что не замечаем всего того ужаса, глупости и жестокости, которыми переполнено учение церкви; мы не замечаем, но дети замечают, и души их неисправимо уродуются этим учением".
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