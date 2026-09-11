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ФФККР подтвердила, что Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при ISU в Финляндии

ФФККР подтвердила, что Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при ISU в Финляндии

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, получили приглашение принять участие на этапе Гран-при ISU в Финляндии.

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