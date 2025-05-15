В Северной Осетии на видео попало, как мужчины расстреляли людей на автомойке

В Северной Осетии трое мужчин устроили перестрелку. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. "В Северной Осетии трое мужчин устроили кровную месть в Ардоне — камера видеонаблюдения зафиксировала, как бородачи на "семерке" подъехали к автомойке", - говорится в сообщении.