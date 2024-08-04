На Пластунской строят ТЦ за 1,6₽ млрд Проект был подписан к реализации в 2022 году, а до конца 2026 его уже должны запустить.
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На Пластунской строят ТЦ за 1,6₽ млрд Проект был подписан к реализации в 2022 году, а до конца 2026 его уже должны запустить.