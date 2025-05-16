Плацдарм для прорыва российской границы в Брянской области готовит ВСУ, — эксперт Ирэн ОрлонскаяПо информации Telegram-канала Mash, украинская армия формирует базу для возможного наступления на Брянскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии