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Регионы России

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В iOS 27 выявлена ошибка, вызывающая сбои реакции iPhone на касания

В iOS 27 выявлена ошибка, вызывающая сбои реакции iPhone на касания

Пользователи новой бета-версии iOS 27 обнаружили серьёзную ошибку, из-за которой iPhone может перестать реагировать на касания экрана и свайпы.

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