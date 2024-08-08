Столичный портал потребителя поможет горожанам организовать комфортное путешествие на поезде

Столичный портал потребителя поможет жителям города организовать комфортное путешествие на поезде. Здесь они найдут актуальные статьи, которые подскажут, как выбрать билет, какие услуги входят в стоимость проезда, а также на что стоит обратить внимание, если планируете поездку с ребенком или домашним питомцем.