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ФедералПресс

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УФАС уличило районы Татарстана в незаконной передаче коммунальных сетей

УФАС уличило районы Татарстана в незаконной передаче коммунальных сетей

КАЗАНЬ, 18 сентября, ФедералПресс. Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану выдало более 70 предупреждений 12 муниципалитетам республики за незаконную передачу объектов коммунальной инфраструктуры.

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