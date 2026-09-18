УФАС уличило районы Татарстана в незаконной передаче коммунальных сетей

КАЗАНЬ, 18 сентября, ФедералПресс. Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану выдало более 70 предупреждений 12 муниципалитетам республики за незаконную передачу объектов коммунальной инфраструктуры.
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