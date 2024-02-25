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Турецкий политик Сель: Киев совершил роковую ошибку, отказавшись от переговоров

Турецкий политик Сель: Киев совершил роковую ошибку, отказавшись от переговоров

Политик и председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма Унвер Сель заявил о роковой ошибке украинских властей, которые весной 2022 года отказались от переговоров с РФ по урегулированию конфликта.

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