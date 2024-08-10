Умер отец арестованного на Украине протоиерея УПЦ Сергия Чертилина

От инсульта умер отец арестованного на Украине протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Сергия Чертилина, не выдержав заключения сына под стражу, сообщает адвокат Чертилина протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман в Telegram-канале.
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