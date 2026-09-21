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Тульские новости

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КПРФ предложила компенсации расходов на проезд для студенческих семей

КПРФ предложила компенсации расходов на проезд для студенческих семей

В беседе с «Тульскими новостями» депутат Государственной думы Владимир Исаков рассказал о законопроекте, предусматривающем компенсацию расходов на проезд для студенческих семей.

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