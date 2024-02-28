Объявлены победители конкурса «Подводный фотограф 2024 года»

Снимок победителя премии, «Китовые кости» / © Alex Dawson Победитель в категории «Макрофотография», морской конек / © Talia Greis Победитель в категории «Портрет», глаз серого кита / © Rafael Fernandez Caballero Победитель в категории «Британский подводный фотограф 2024 года», морской еж среди скопления офиур / © Jenny Stock Победитель в категории «Черно-белое».
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