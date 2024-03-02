В Китае состоялось памятное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества

Руководитель представительства Минобороны России А.А.Кисенко, выступая на церемонии, отметил, что и сегодня защитники нашего Отечества – участники специальной военной операции остаются верны традициям своих дедов и отцов, проявляют беззаветную отвагу и подлинный героизм, выполняя свой священный долг перед Родиной.