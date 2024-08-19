Челябинские женщины придумали, как заработать на мигрантах

Приезжие ввязались в серую схему и серьёзно пострадали.Девять мигрантов согласились стать участниками серой схемы — заплатили челябинкам, которые предоставили им возможность получить фиктивную регистрацию.
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