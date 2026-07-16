В августе часть пенсионеров получит прибавку к выплатам

С 1 августа 2026 года отдельным категориям пенсионеров увеличат выплаты и пересчитают ряд доплат. Прибавку получат работающие пенсионеры, граждане, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, получатели накопительной пенсии, а также пенсионеры с северным и сельским стажем.