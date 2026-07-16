ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

22 подписчика

В августе часть пенсионеров получит прибавку к выплатам

В августе часть пенсионеров получит прибавку к выплатам

С 1 августа 2026 года отдельным категориям пенсионеров увеличат выплаты и пересчитают ряд доплат. Прибавку получат работающие пенсионеры, граждане, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, получатели накопительной пенсии, а также пенсионеры с северным и сельским стажем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии