Зарубежные СМИ: ближневосточное турне Путина призвано показать преодоление изоляции России

Российский президент завершил свой однодневный визит в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты. Западные издания отмечают нейтральность стран по российско-украинскому конфликту, анализируют роль Москвы в ОПЕК+ и обращают внимание на оптику поездкиЭталонным комментарием о визитах Владимира Путина в страны Ближнего Востока, отражающим консенсус зарубежных изданий, можно назвать материал Financial Times.