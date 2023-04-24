Марочко заявил о 4 тыс. потерь ВСУ в ЛНР за неделю

За неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне спецоперации потеряли 4 тыс. военнослужащих. Об этом 24 апреля сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки РФ.