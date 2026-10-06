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Крабовый бум: почему приморские рестораны переходят на локальные продукты

Крабовый бум: почему приморские рестораны переходят на локальные продукты

Во Владивостоке меняется гастрономическая карта. Еще несколько лет назад присутствие в ресторанном меню импортных мидий, креветок и других морепродуктов воспринималось как признак высокого качества и разнообразия.

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