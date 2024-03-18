В Мангистау стартовала акция по разъяснению о вреде насвая

В настоящее время Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая, передает inAktau.
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