Комментатор "Матч ТВ" Генич: игрока ЦСКА Рошу недостаточно наказали за драку

Футбольный комментатор Константин Генич оценил в своем Telegram-канале решение КДК РФС дисквалифицировать защитника московского ЦСКА Виллиана Рошу на три матча за драку с футболистом московского "Спартака" Русланом Литвиновым во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что такая дисквалификация является недостаточной.