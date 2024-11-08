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Комментатор "Матч ТВ" Генич: игрока ЦСКА Рошу недостаточно наказали за драку

Комментатор "Матч ТВ" Генич: игрока ЦСКА Рошу недостаточно наказали за драку

Футбольный комментатор Константин Генич оценил в своем Telegram-канале решение КДК РФС дисквалифицировать защитника московского ЦСКА Виллиана Рошу на три матча за драку с футболистом московского "Спартака" Русланом Литвиновым во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что такая дисквалификация является недостаточной.

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