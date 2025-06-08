СКА объявил о назначении Захаркина на пост советника генерального директора

Ранее он работал в петербургском клубе помощником главного тренера в 2014–2015 годах Игорь Захаркин занял должность советника генерального директора петербургского клуба Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.
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