Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Минобороны оценили эффективность FPV-дронов в зоне СВО

В Минобороны оценили эффективность FPV-дронов в зоне СВО

Начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ Александр Осадчук в беседе в программой «Военная приемка» оценил эффективность применения FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции.

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