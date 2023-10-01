В Минобороны оценили эффективность FPV-дронов в зоне СВО

Начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ Александр Осадчук в беседе в программой «Военная приемка» оценил эффективность применения FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции.
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