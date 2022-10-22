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Президент ФИА хочет на четверть сократить время работы «Ред Булл» в аэротрубе, команда против (It.motorsport)

«Ред Булл» не может прийти к соглашению с ФИА по поводу наказания за нарушение потолка расходов 2021 года.

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