Советник главы киевского режима Михаил Подоляк сегодня заявил, что Украина готова к перемирию в воздухе, прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, заморозке войны по линии фронта и началу сложных переговоров.
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