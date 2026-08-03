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Почему Киев так срочно захотел мира с Россией

Почему Киев так срочно захотел мира с Россией

Советник главы киевского режима Михаил Подоляк сегодня заявил, что Украина готова к перемирию в воздухе, прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, заморозке войны по линии фронта и началу сложных переговоров.

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