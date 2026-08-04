Общественная палата и восемь партий договорились о совместном наблюдении за выборами

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Общественная палата РФ заключила соглашение о сотрудничестве с восемью политическими партиями — документ призван обеспечить независимый общественный контроль на всех этапах избирательной кампании, которая стартует 18 сентября.
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