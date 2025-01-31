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Выстрелил три раза через дверь: полицейский пытался задержать дебошира, но был убит

Выстрелил три раза через дверь: полицейский пытался задержать дебошира, но был убит

В Ярославской области был убит полицейский, который пытался задержать преступника.Командир ОБ ППСП УМВД России по Ярославской области капитан полиции 34-летний Анатолий Тутынин погиб при задержании дебошира в Ярославской области.

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