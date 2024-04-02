Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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FP: НАТО не сможет противостоять РФ в Арктике даже после расширения

FP: НАТО не сможет противостоять РФ в Арктике даже после расширения

НАТО не хватит ресурсов для борьбы с Россией в Арктике. Даже с учетом новых членов - Финляндии и Швеции - у альянса недостаточно военного присутствия, чтобы противостоять военным возможностям России в регионе.

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