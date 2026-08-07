Разведка США считает, что Россия скоро попытается «прощупать» НАТО Американская разведка пришла к выводу, что Россия может в ближайшее.
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Разведка США считает, что Россия скоро попытается «прощупать» НАТО Американская разведка пришла к выводу, что Россия может в ближайшее.
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