Функцию поджелудочной железы у диабетиков можно восстановить

Долгосрочное мнение о том, что островки Лангерганса могут быть пополнены из стволовых клеток поджелудочной железы (предшественников), было заменено в течение последнего десятилетия понятием, что островки самодублируются из существующих клеток.
Долгосрочное мнение о том, что островки Лангерганса могут быть пополнены из стволовых клеток поджелудочной железы (предшественников), было заменено в течение последнего десятилетия понятием, что островки самодублируются из существующих клеток.
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