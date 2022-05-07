Спорт и диета

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Федосеенков
    Ну так их погубил не спорт, а погубила химия, которую они хавали.5 примеров, когда...
  • кузнецов владимир
    а что это за высер я сейчас прочитал?У всех свои цифры...
  • Андрей Валеев
    автор нагородил огород. а в итоге что автору надо то и каким образом так и не ясно. так можно и про америку нагородит...О власти. Почему ...

Функцию поджелудочной железы у диабетиков можно восстановить

Функцию поджелудочной железы у диабетиков можно восстановить

Долгосрочное мнение о том, что островки Лангерганса могут быть пополнены из стволовых клеток поджелудочной железы (предшественников), было заменено в течение последнего десятилетия понятием, что островки самодублируются из существующих клеток.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх