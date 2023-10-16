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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Октавиус Эллис набрал 24 очка и 8 подборов в дебютном матче за «Уралмаш»

Центровой Октавиус Эллис в воскресенье дебютировал в составе «Уралмаша». В матче с «Локомотивом-Кубань» (84:78) Эллис набрал 24 очка, 8 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

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