Октавиус Эллис набрал 24 очка и 8 подборов в дебютном матче за «Уралмаш»

Центровой Октавиус Эллис в воскресенье дебютировал в составе «Уралмаша». В матче с «Локомотивом-Кубань» (84:78) Эллис набрал 24 очка, 8 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.
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