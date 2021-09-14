Клиенты Сбера могут включить стоимость полиса страхования жизни в сумму ипотеки

Клиенты СберБанка теперь могут включить стоимость полиса страхования жизни и здоровья от СберСтрахование жизни в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке с минимальным первоначальным взносом, сообщает пресс-центр Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
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