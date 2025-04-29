Мощный прорыв Армии России за Белогоровку: идёт штурм Григоровки (КАРТА)

Мощный прорыв армии России за Белогоровку — идёт штурм Григоровки. Российские войска на Северском направлении после освобождения Белогоровки и мелового карьера уже закрепились и заняли блиндажи в восточной части Григоровки.
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