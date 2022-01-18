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10 случаев, когда знаменитости носили наряды, выходящие далеко за рамки обычной одежды

10 случаев, когда знаменитости носили наряды, выходящие далеко за рамки обычной одежды

Мы уже привыкли видеть знаменитостей в сногсшибательных нарядах на красных дорожках, и нет ничего удивительного в дизайнерских платьях и бриллиантах.

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