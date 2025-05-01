Мирошник назвал преднамеренным злодеянием удар ВСУ по рынку в Алешках

Атака украинских беспилотников на рынок в херсонском городе Алешки – это преднамеренное чудовищное злодеяние Киева против мирных жителей, считает посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.
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