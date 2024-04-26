Следствие устанавливает причастность зама Шойгу Иванова к другим преступлениям

Следствие устанавливает возможную причастность заместителя министра обороны России Сергея Шойгу, Тимура Иванова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, к другим должностным преступлениям.
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