Болгария должна быть благодарна, за всё то, что сделал для неё СССР

Сергей Алексов В Болгарском издании "Факти", напечатали высказывания председателя Госдумы Вячеслава Володина, о том что страны бывшего соцблока должны быть благодарны России за то, что она в своё время так много вложила в них средств и усилий.
Сергей Алексов В Болгарском издании "Факти", напечатали высказывания председателя Госдумы Вячеслава Володина, о том что страны бывшего соцблока должны быть благодарны России за то, что она в своё время так много вложила в них средств и усилий.
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