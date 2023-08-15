Неспешный разговор

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Получено убедительное доказательство альтернативной теории гравитации — она выходит за рамки теорий Ньютона и Эйнштейна.

Получено убедительное доказательство альтернативной теории гравитации — она выходит за рамки теорий Ньютона и Эйнштейна.

Учёный из Южной Кореи получил убедительные доказательства, что теории гравитации Ньютона и Эйнштейна могут быть ошибочными.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Раз на квантовом уровне действует другая физика, то почему бы не быть и макрофизики. А темную материю придумали чтоб хоть как то объяснить поведение небесных тел но только окончательно всё запутали.
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