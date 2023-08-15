Получено убедительное доказательство альтернативной теории гравитации — она выходит за рамки теорий Ньютона и Эйнштейна.

Неспешный разговорПрогрессПодписатьсяПолучено убедительное доказательство альтернативной теории гравитации — она выходит за рамки теорий Ньютона и Эйнштейна. Учёный из Южной Кореи получил убедительные доказательства, что теории гравитации Ньютона и Эйнштейна могут быть ошибочными.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАркадий ШацкийРаз на квантовом уровне действует другая физика, то почему бы не быть и макрофизики. А темную материю придумали чтоб хоть как то объяснить поведение небесных тел но только окончательно всё запутали.Ответить1 д.
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