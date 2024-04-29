«Выбор прост: либо мы будем иметь дело с побежденной российской армией, выброшенной за пределы Украины, либо с победоносной российской армией, стоящей у границ Польши», – дал интервью глава польского МИД Р.
Польский МИД: Если Россия нападет – она проиграет
Комментарии
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Александр Пятнистый
Хреново Сикорский знает историю. А ещё хреновее знает судьбу Сикорского, кого-то там в изгнании, погибшем на английском самолёте
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15 час.
Александр Пятнистый
Нападать сами не будем, но пшекию сдует
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15 час.
анна селезнева
г.. не трогай вонять не будет. Пусть польша дальше тухнет
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15 час.
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