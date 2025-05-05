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В СВР заявили о попытках Запада омрачить юбилей Победы

В СВР заявили о попытках Запада омрачить юбилей Победы

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Служба внешней разведки России выступила с заявлением о том, что ряд европейских государств и власти Украины предпринимают попытки дискредитировать празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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