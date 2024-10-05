Колонна ВСУ уничтожена огнем двух БТР-82А в Курской области — подробности операции Юлия СоколоваБойцы 810-й гвардейской бригады морской пехоты на двух бронетранспортерах уничтожили колонну украинской военной техники в Курской области.
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