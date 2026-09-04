Число внешнеторговых контрактов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ выросло на 56% по итогам первого полугодия 2026 года, рассказала старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития Юлия Копытова в рамках ВЭФ-2026.