Число внешнеторговых контрактов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ выросло на 56% по итогам первого полугодия 2026 года, рассказала старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития Юлия Копытова в рамках ВЭФ-2026.
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