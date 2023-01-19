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Парламентарии совместно с Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных о несоответствии боевых задач и военных специальностей

Парламентарии совместно с Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных о несоответствии боевых задач и военных специальностей

Минобороны РФ и координационная парламентская группа по вопросам СВО рассматривают вопрос о несоответствии боевых задач мобилизованных с их военно-учетными специальностями.

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