Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале им. Мандрыка

Замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды бойцам-участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им.
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