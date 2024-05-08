Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале им. Мандрыка

Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале им. Мандрыка

Замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды бойцам-участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им.

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