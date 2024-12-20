Одним из важнейших пунктов «победного плана», который просроченный украинский президент упорно пытается всучить своим западным (и в первую очередь американским) «партнерам», является предложение о передаче им прав на разработку «стратегических ресурсов на триллионы долларов», которые в конечном итоге «могут усилить либо Запад, либо Россию».