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Беспилотники долетели до Сургута: вероятны ли новые атаки в Сибири

Беспилотники долетели до Сургута: вероятны ли новые атаки в Сибири

9 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим "Угроза атаки БПЛА". Под ударом оказался Сургут, ранее считавшийся удаленным от зоны боевых действий регионом, сообщает adigea.

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