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Гончаренко — о 21-летнем Ермакове: «Нужно вернуть ему голову на место»

Гончаренко — о 21-летнем Ермакове: «Нужно вернуть ему голову на место»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал об особенностях развития полузащитника команды Никиты Ермакова.

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