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Украинцы будут в шоке: турист показал на видео свое съемное жилье в Севастополе

Украинцы будут в шоке: турист показал на видео свое съемное жилье в Севастополе

Турист показал, как выглядит его съемное жилье в Севастополе, куда он приехал на отдых. Крым и Севастополь — излюбленные места отдыха для миллионов россиян, поэтому многие почти каждый год приезжают на полуостров, чтобы насладиться отпуском.

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