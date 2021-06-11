Украинцы будут в шоке: турист показал на видео свое съемное жилье в Севастополе

Турист показал, как выглядит его съемное жилье в Севастополе, куда он приехал на отдых. Крым и Севастополь — излюбленные места отдыха для миллионов россиян, поэтому многие почти каждый год приезжают на полуостров, чтобы насладиться отпуском.