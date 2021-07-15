Законодатель

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19FortyFive: Масштабные планы США оказались под угрозой из-за новой российской ракеты

Военный эксперт Питер Сучиу в материале для американского издания «19FortyFive» пояснил, почему масштабные планы США Сообщение 19FortyFive: Масштабные планы США оказались под угрозой из-за новой российской ракеты появились сначала на Листай.

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