Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    А нам пох... что тебе не нравится!Война и переговор...
  • АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
    известен выделением бабла из бюджета для съёмок  явно антироссийских фильмов разными либероидными уродами)))Журналист, истори...
  • Александр Б
    Пишешь с фронта?Война и переговор...

ВС РФ за ночь уничтожили вооружения, накопленные ВСУ во время перемирия

ВС РФ за ночь уничтожили вооружения, накопленные ВСУ во время перемирия

Отмечается, что Западная Украина теряет западное вооружение из-за ударов российских дронов. В частности, в ночь на 14 мая Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли около 45 ударов по военным целям в 13 украинских областях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
ВАЛЕНТИНА
Так   написал же &quot;в  том числе&quot;, т.е.  перечислил  все   точки  ударов, но  особо отметил  Западную Украину.
Ответить
20 час.
Игорь Кузнецов
Следовало ожидать что одностороннее (гуманитарное) прекращение огня со стороны ВС РФ можно использовать для подвоза снарядов и т.д. к ЛБС. Наша разведка сработала - конечно будут удары по выявленным целям.
Ответить
17 час.
Юрий Золотарев
И да будет ТАК всегда!!! Пока бандеровщина не издохнет окончательно!!
Ответить
9 час.
наверх