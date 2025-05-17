Отмечается, что Западная Украина теряет западное вооружение из-за ударов российских дронов. В частности, в ночь на 14 мая Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли около 45 ударов по военным целям в 13 украинских областях.
ВС РФ за ночь уничтожили вооружения, накопленные ВСУ во время перемирия
Комментарии
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ВАЛЕНТИНА
Так написал же "в том числе", т.е. перечислил все точки ударов, но особо отметил Западную Украину.
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20 час.
Игорь Кузнецов
Следовало ожидать что одностороннее (гуманитарное) прекращение огня со стороны ВС РФ можно использовать для подвоза снарядов и т.д. к ЛБС. Наша разведка сработала - конечно будут удары по выявленным целям.
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17 час.
Юрий Золотарев
И да будет ТАК всегда!!! Пока бандеровщина не издохнет окончательно!!
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9 час.
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