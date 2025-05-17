ВС РФ за ночь уничтожили вооружения, накопленные ВСУ во время перемирия

В ВАЛЕНТИНА Так написал же "в том числе", т.е. перечислил все точки ударов, но особо отметил Западную Украину.

Игорь Кузнецов Следовало ожидать что одностороннее (гуманитарное) прекращение огня со стороны ВС РФ можно использовать для подвоза снарядов и т.д. к ЛБС. Наша разведка сработала - конечно будут удары по выявленным целям.