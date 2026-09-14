Can Utilities Cash In on AI Without Making Consumers Pay?

If GENCO is the answer, then what is the question? Simply put, is GENCO the answer to the question of how the electric industry can get into the AI action without compromising utility finances and disadvantaging the rest of the customers? First, some history.
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